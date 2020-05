O deputado Cirone Deiró, presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, recebeu do secretário estadual de Agricultura (Seagri), Evandro Padovani, o relatório sobre os investimentos destinados ao fortalecimento da pecuária leiteira.

As informações prestadas pelo secretário são referentes aos recursos aprovados pela Comissão de Agricultura, em setembro de 2019, no valor de R$ 2,6 milhões, para a aquisição de equipamentos. A medida faz parte do esforço da Comissão de Agricultura e do Governo para apoiar os produtores de leite rondonienses.

De acordo com o documento recebido pelo deputado Cirone Deiró, com os recursos aprovados pela Comissão de Agricultura foram adquiridos 40 Botijas de sêmen, 52 carretas agrícola, 52 distribuidores de calcário e 100 pás agrícola traseira. No total, são 244 equipamentos que serão entregues às unidades da Emater nos municípios, para atender os produtores de leite.

“Esse é o resultado do trabalho da Comissão de Agricultura que está atenta às demandas dos agricultores e toda as demais atividades do campo. Meu agradecimento aos deputados, Lazinho da Fetagro, Adelino Follador, Chiquinho da Emater, Luizinho Goebel, Edson Martins e Marcelo Cruz, e especialmente do presidente da Assembleia, Laerte Gomes pelo apoio que tenho recebido na presidência dessa importante comissão”, afirmou ele.

Para o deputado Cirone Deiró, a conclusão da compra desses equipamentos faz parte do esforço e do trabalho que foi realizado em 2019, para apoiar e fortalecer os produtores de leite e valorizar a cadeia produtiva.

Na avaliação do parlamentar, o governo do Estado ainda precisa avançar nas ações de fortalecimento do setor produtivo em Rondônia. “Nossa prioridade é dar voz as demandas e necessidades que temos recebidos de todos os segmentos do setor agrícola e produtivo dos municípios rondonienses. Temos outros desafios do setor que precisam ser atendidos”, alertou o parlamentar.

PROGRAMA

Já em relação às dificuldades que o setor produtivo vem enfrentando em razão das restrições impostas com as medidas de prevenção ao novo coronavírus, o deputado Cirone Deiró defende que o governador Marcos Rocha autorize a Seagri a aumentar os recursos destinados à aquisição de alimentos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), inclusive acrescentando a compra de leite. “Essa seria uma alternativa para socorrer os produtores de leite que estão enfrentando dificuldade de comercializar a produção”, defendeu.

O presidente da Comissão de Agricultura também defendeu investimentos em tecnologia para melhorar a genética do rebanho de vacas leiteiras, além da implantação do sistema de pastagem rotacionado como algumas das alternativas que podem ser implantadas a curto prazo. “Essas são medidas que já foram discutidas com os produtores e estão entre as nossas prioridades aqui na Assembleia Legislativa”, concluiu.