Vilhena registrou o sétimo caso confirmado de covid-19 nesta quinta-feira, 7. Além disso, três casos suspeitos novos foram identificados.

A cidade recebeu também cinco resultados negativos de exames. Dessa forma, Vilhena marca até as 19h de hoje: 7 casos confirmados, 24 casos suspeitos e 71 descartados.

O caso confirmado é uma mulher de 44 anos, enquanto os cinco negativos são de três mulheres (duas delas com 36 anos e uma com 57 anos de idade), de um homem de 37 anos e de uma criança de 5 anos.

Há apenas um internado em isolamento sem necessidade de respirador na Central de Atendimento à Covid-19.

Nenhum caso suspeito apresenta sintomas graves. Assim, todos os suspeitos receberam recomendação de permanecer em quarentena domiciliar enquanto continuem com sintomas leves ou assintomáticos, bem como de manter constante comunicação com a Vigilância Epidemiológica.

Todos podem fazer denúncias de descumprimento de normas de Saúde pelos números: 190 (24h) ou 3322-1936 (7h às 17h30).

O Boletim do Governo do Estado revelou que Rondônia tem 1.098 casos confirmados, 4.324 testados e 287 aguardando resultados. O Estado registrou até o momento 37 mortes por covid-19 e tem 89 internações de pessoas com covid-19 ou com suspeita, além de um total de 241 pacientes curados.

No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 135,1 mil, com 9,1 mil mortes e taxa de letalidade de 6,7%. No mundo são 3,9 milhões de casos confirmados e 270 mil mortes.

Acompanhe o site e a página da Prefeitura de Vilhena no Facebook para ter acesso a informações corretas sobre a pandemia em Vilhena.

Número de Casos de Coronavírus (covid-19) em Vilhena

Confirmados: 7

Suspeitos: 24

Internados: 1 (confirmado)

Descartados: 71

Curados: 1