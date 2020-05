Na manhã de sábado, 9, moradores da Rua Maranhão com a Avenida Xingu, no Bairro São José, em Colorado do Oeste, observaram que a porta do posto de saúde estava aberta, com isso, foram averiguar.

Contudo, constataram que a porta havia sido arromba e chamaram a Polícia Militar (PM). Ao chegar ao local a polícia encontrou tudo revirado e as paredes pichadas.

Quem invadiu o local ainda furtou um aparelho desfibrilador, um aparelho sonar, um monitor marca AOC, de cor preta, uma TV de 32 polegadas e uma moto Honda CG 150, de cor branca, placa OHO-2910/Porto Velho, de propriedade da Secretária de Saúde do Estado.

Em patrulhamento pela cidade, uma guarnição avistou um homem e uma mulher que carregava uma bolsa de cor vermelha em atitude suspeita, na qual ao perceberem a presença da viatura, largaram a bolsa e conseguiram empreender fuga. Na bolsa abandonada pelo casal havia um aparelho desfibrilador, sendo reconhecido por uma testemunha como de propriedade do posto de saúde.

