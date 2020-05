Na noite de terça-feira, 12, sete jovens com idades entre 18 e 26 anos foram flagrados por uma guarnição da Patrulhamento Tático Móvel-Patamo da Polícia Militar, enquanto realizavam comercialização e uso de drogas na estrada que dá acesso ao antigo Museu Cândido Rondon, no setor 29 de Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, após receberem informações de que o grupo iria realizar a venda de entorpecentes no referido local, uma guarnição se dirigiu ao ponto de encontro e avistou o momento em que dois dos envolvidos dispensaram sacolas, que minutos depois foi constatado se tratar de porções de maconha já fracionadas para revenda.

Diante do flagrante, um dos agentes confessou que sempre comprava o entorpecente para revender com um amigo, que também estava no local e que faziam uso do aplicativo Whatsapp para realizar as negociações e combinar os pontos de encontro.

Dentre os suspeitos estavam duas jovens, que afirmaram terem acompanhado os agentes para fazer uso da substância.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos até a Unidade Integrada de Segurança Pública-UNISP, juntamente com as droga recolhida, que pesou mais de 10 gramas, cerca de R$ 800,00 que estavam em posse dos suspeitos e os veículos usados na transação.