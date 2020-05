Alessandro Pereira, suspeito de ter ferido a mãe de seu filho com uma faca na tarde de quarta-feira, 13, falou com a reportagem do Extra de Rondônia antes de se apresentar à polícia em companhia de dois advogados no final da manhã desta quinta-feira 14.

Em entrevista, o jovem relatou ter conversado com a companheira, com quem estava em processo de reconciliação, avisando que iria buscar o filho para passar apenas a tarde com ele e que ela o teria informado que o bebê estava com febre.

Diante da recusa da mulher em deixá-lo pegar o filho, Alessandro foi ao local para vê-lo e foi impedido pela esposa, motivo este que deu início ao desentendimento entre ambos, que culminou na agressão.

“Como eu ia pegar meu filho pra passar o final de semana, se ainda era quarta-feira”, afirmou o suspeito.

Alessandro alegou também que estava fora de casa devido estar desconfiado que vinha sendo traído, confirmação, que segundo ele, teve quando saiu do local após o crime em posse do celular da esposa. ” Ela estava me traindo e queria me proibir de ver meu filho”, relatou o jovem apresentando para a reportagem do site, prints de conversas da esposa com outro homem.

Alessandro apresentou também, áudios que antecederam o crime, onde ele e a vítima se agrediam verbalmente e um vídeo gravado por ele na casa da mãe do mesmo, em que a vítima “zombava” de uma medida protetiva que havia contra ele e afirmava que o mesmo era inocente.

“Eu não ia atrás dela, ela vinha na casa da minha mãe atrás de mim e pedia para eu buscar meu filho, mesmo sabendo que tinha medida protetiva”, revelou Alessandro.

Por fim, o jovem afirmou que está arrependido do ato e quer pagar pelo crime. ” Sei que nada justifica o que fiz, mas nunca quis matar ela, só queria que ela me deixasse ver meu filho que estava doente, mas há uns dias, ela andava estranha e hoje sei porque. Ela estava me traindo”, confessou.

O vídeo e áudios disponibilizados por Alessandro ao site, que comprovam a veracidade das informações acima não serão divulgados para proteção da vítima, mas foram apresentados aos advogados que o representam para serem anexados ao processo.

Devido a demanda de casos e às medidas de proteção contra o Coronavírus, o depoimento de Alessandro foi marcado para a próxima segunda-feira.