Um grupo de coordenadores do Departamento de Estradas, Transportes e Serviços Públicos de Rondônia (DER) visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta sexta-feira 15, para apresentar os trabalhos desenvolvidos pela equipe nas rodovias estaduais localizadas na região do Cone Sul.

A equipe formada por Diego Milani (engenheiro e residente da regional de Vilhena), Carlos Moraes (coordenador de operações de fiscalização) e pela engenheira civil Natalia Borges explicou que nesses quatro meses, foram realizadas ações em todas as rodovias estaduais da região do Cone Sul com manutenção em pontes e cascalhamento na estrada da resina.

Milani salientou que no trecho não pavimentado da RO-391, 496 e 495, foi realizado patrolamento e cascalhamento. “Está prevista para o mês de junho na estrada velha de Colorado o cascalhamento e instalação de tubos metálicos entre outros serviços”.

O engenheiro contou que o trecho da RO-391 que liga a BR-364 e a cidade de Chupinguaia, atualmente encontra-se com vários buracos na pista, mas em breve passará por manutenção. “O processo licitatório já está encaminhado, agora é só aguardar qual será a construtora responsável que efetuará a obra ainda este ano”, pontuou.

O engenheiro finalizou ressaltando que o DER tem prestado seus serviços com qualidade, sempre buscando suprir as necessidades da população. “Mesmo com esse decreto do governador Marcos Rocha da propagação do novo coronavírus e o alerta a pandemia, o DER está dando continuidade nas obras”, completou Milani.