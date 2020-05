Um detalhe similar em três casos de ocorrência de furto em residência registrados na manhã e início da tarde de sexta-feira,15, chamou a atenção, devido em todos os crimes, o ladrão ter se apropriado dos vidros de perfumes das vítimas.

No primeiro caso ocorrido no período da manhã, em uma casa localizada no Bairro Solar de Vilhena, o infrator arrombou a porta dos fundos, se aproveitando da ausência da moradora que estava no trabalho e furtou um aparelho de TV e dois vidros de perfumes.

Já no segundo caso, ocorrido ainda no período da manhã, no Bairro Bela Vista, o agente quebrou o cadeado do portão e entrou na casa, que estava com a porta encostada, furtando do local um canivete e quatro vidros de perfumes.

Já no terceiro e último caso, registrado no início da tarde no Jardim Primavera, ao voltar de viagem, o proprietário se deparou com uma das portas do imóvel arrombada e constatou que tinham sido furtados do local um aparelho televisor, um jogo de jantar, um edredom e dois vidros de perfumes.

Em todos os casos as vítimas não souberam informar quem possa ter cometido o crime, porém, mediante o modo de ação, tudo leva a crer que possa ter sido praticado pela mesma pessoa.