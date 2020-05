A reportagem do Extra de Rondônia teve acesso na manhã deste domingo, 17, ao boletim de ocorrência referente ao acidente de trânsito, ocorrido na noite de sábado, 16, onde o motoboy Emerson F. P. da Paz, de 29 anos, acabou falecendo.

De acordo com o registro da ocorrência, a dentista E. C. B., de 31 anos, conduzia um Toyota Corolla pela Avenida Marcos da Luz, sentido BR-364, quando teria desrespeitado a placa de PARE e atingido Emerson, que seguia em uma motoneta Honda Biz, pela Avenida Capitão Castro.

Emerson, que chegou a ser socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, não resistiu aos ferimentos, morrendo pouco tempo após dar entrada no Hospital Regional.

O veículo conduzido pela vítima estava com licenciamento atrasado e foi apreendido e conduzido ao pátio do CIRETRAN, já o carro estava com a documentação em dia, mas a condutora se recusou a realizar o teste do bafômetro, sendo a mesma notificada de forma legal.