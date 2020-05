Vilhena registrou um novo caso suspeito de covid-19 neste domingo, 17. Ao mesmo tempo, houve um resultado negativo.

Dessa forma, Vilhena marca até as 20h de hoje: 15 casos confirmados, 45 casos suspeitos e 126 descartados. Há atualmente 9 casos ativos em Vilhena, ou seja, que podem transmitir a doença, visto que 6 já estão curados.

O novo caso suspeito é uma mulher de 39 anos. Por sua vez o caso negativo é uma mulher de 35 anos.

O Comitê Gestor Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus em Vilhena lembra que passam a vigorar a partir de amanhã diversas regras de restrição de circulação e entrada no município. As mudanças foram publicadas em 13 de maio, no decreto municipal n° 49.273, disponível na página 84 do Diário Oficial de Vilhena no link www.bit.ly/decreto49273.

Pelo decreto restringida, a partir desta segunda-feira, a circulação de pessoas e veículos nas vias, espaços e equipamentos públicos entre as 11h da noite e 5h da manhã, exceto para prestação de serviços ligados à saúde emergencial, como hospitais, farmácias e respectivos entregadores, busca de atendimento emergencial de saúde ou aquisição de item de saúde emergencial, prestação de serviço público essencial e emergencial ou que não pode ser desenvolvido em outro horário, bem como em qualquer outro caso de necessidade pública, locomoção para o trabalho (desde que este não possa ser desenvolvido em outro período, ou seja, essencial, assim considerado o que envolva o fornecimento de alimentos, itens de higiene ou saúde).

As autoridades de fiscalização exigirão documentos comprobatórios de que o cidadão se enquadra em uma das hipóteses descritas acima.

O decreto determina a instalação de Barreiras Sanitárias nos principais acessos ao Município de Vilhena, para restringir a permanência de pessoas no município. Serão impedidas de entrar na cidade os ocupantes de veículos que não comprovarem residência no município e que estejam com quadro de febre ou outros sintomas característicos da covid-19.

Aos demais ocupantes de veículos, que não comprovarem residência no município, não apresentarem sintomas e decidam permanecer no município e os ocupantes de veículos de transporte coletivo (ônibus interestaduais) que desembarquem em Vilhena serão repassadas orientações de permanecer em quarentena pelo prazo mínimo de 15 dias com acompanhamento das equipes de Saúde.

Ao mesmo tempo, fica permitida a entrada no município veículos de carga e abastecimento, transporte de mercadorias e casos de urgência/emergência médica. Da mesma forma, os veículos que forem transitar na rodovia, sem intenção de parar em Vilhena, poderão trafegar normalmente.

Mais um caso suspeito foi internado hoje, um homem de 57 anos. Assim como os outros dois, o paciente está na Enfermaria da Central de Atendimento à Covid-19, sem necessidade de respirador. Todos os demais casos suspeitos e confirmados estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois apresentam apenas sintomas leves.

Todos que apresentarem sintomas de gripe devem ligar para os números: 3321-4338 (das 7h às 13h e das 15h às 17h) ou 98442-1163. Denúncias de descumprimento de normas de Saúde podem ser feitas pelos números: 190 (24h) ou 3322-1936 (7h às 17h30).

O Boletim do Governo do Estado revelou que Rondônia tem 1.963 casos confirmados e 74 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 241 mil, com 16 mil mortes e taxa de letalidade de 6,7%. No mundo são 4,8 milhões de casos confirmados e 316 mil mortes.

Acompanhe o site e a página da Prefeitura de Vilhena no Facebook para ter acesso a informações corretas sobre a pandemia em Vilhena. www.vilhena.ro.gov.br

Número de Casos de Coronavírus (covid-19) em Vilhena

Confirmados: 15

Suspeitos: 45

Internados: 3 (suspeitos)

Descartados: 126

Curados: 6