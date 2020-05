Já está disponível para todos os usuários que queiram saber qual operadora mais se destaca na sua região referente aos serviços de TV por assinatura, banda larga fixa e telefonia fixa e móvel.

O usuário poderá encontrar diversas informações sobre as fornecedoras, como os diferentes serviços das prestadoras, colocação geral das operadoras, além de poder filtrar por município e Estado as empresas mais bem posicionadas.

A operadora Claro lidera com 29,3% do market share referente ao serviço de Banda Larga, logo a Vivo com 20,8% e a Oi com 15,3%. Já para o serviço de telefonia móvel a Vivo dispara com 33% de acessos sendo a Claro sua maior concorrente com 24,4%, a TIM fica por último com 23,3%.

O serviço de telefonia fixa é liderado pela Vivo com 31,3% e em seguida a Oi com 30,3% dos clientes que contratam esse serviço. A Claro lidera o mercado de TV por assinatura totalizando 49,2% seguida pela Sky com 29,6% e por último a Oi com 9,9%.

A Anatel lançou esse portal com o propósito de oferecer mais transparência referente a cada provedora e divulgar o perfil de consumo no Brasil.