A cadeia do açaí e derivados movimenta mais de US$ 720 milhões por ano no mundo, de acordo com boletim publicado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). E o Brasil, maior produtor do fruto no mundo, produz mais de 1,5 milhão de toneladas por ano, segundo o IBGE.

O mercado desse importante produto da economia amazônica tem se mostrado crescente, apresentando uma perspectiva de taxa de crescimento de mais de 12% para os próximos anos.

Além de ser muito valorizado pelo seu caráter nutricional – por possuir elevado potencial antioxidante – pela indústria alimentícia, nutracêutica e cosmética, o açaí possui uma cadeia de produção que traz importantes benefícios sociais, econômicos e ambientais para a Amazônia.

DIÁLOGOS PRÓ-AÇAÍ

Dando continuidade à iniciativa de debate com atores das principais cadeias de valor da sociobiodiversidade da Amazônia, foi realizado na última semana o terceiro workshop virtual dos Diálogos Pró-Açaí, uma iniciativa do Projeto Mercados Verdes e Consumo Sustentável, parceria entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF), e a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável (GIZ).

Assim como ocorreu com a cadeia da castanha-do-Brasil, os encontros do açaí reuniram diversos atores da cadeia de valor para debater desafios, oportunidades, perspectivas e soluções para agendas consideradas relevantes, como a agenda de sustentabilidade, a agenda de gestão da informação, e, agenda de governança do setor.

Participaram dos eventos 94 técnicos, de mais de 40 instituições diretamente ligadas à cadeia do açaí, incluindo empreendimentos da agricultura familiar (cooperativas e associações) e 10 empresas compradoras e beneficiadoras de açaí. Estiveram presentes ainda órgãos governamentais, instituições do terceiro setor, universidades e órgãos de pesquisa.

Por sua importância para a bioeconomia da Amazônia, o objetivo desta iniciativa é reforçar o diálogo técnico e político entre os atores da cadeia; apoiar parcerias estratégicas e cooperação; fortalecer o intercâmbio e troca de experiências; melhorar o ambiente de negócios e a sustentabilidade da cadeia.

A iniciativa começou a ser realizada em novembro de 2018 e até o momento ocorreram diversos encontros intrasetoriais, como seminários e workshops, além de múltiplas conversas bilaterais entre este grupo.

Os Diálogos Pró-Açaí são uma iniciativa do Projeto Mercados Verdes e Consumo Sustentável, parceria entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável (GIZ), conduzido pelo Instituto Terroá e consórcio Eco Consult e IPAM Amazônia, com apoio e cooperação do Projeto Private Business Action for Biodiversity (PBAB/GIZ), Projeto Bem Diverso (Embrapa/PNUD/GEF), Projeto Cadeias de Valor Sustentáveis (ICMBio/USFS), Plataforma Brasileira de Normas Voluntárias de Sustentabilidade, por meio do Inmetro, WWF-Brasil, e outros.