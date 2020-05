Diante da necessidade de obter um sistema de secagem para retirada dos resíduos de terra e areia da lagoa de tratamento de esgoto do Serviço de Água e Esgoto (SAAE), a Prefeitura de Cacoal iniciou abrirá licitação para contratar uma empresa que executará o projeto.

A lagoa de tratamento de esgotamento sanitário possui uma capacidade de 194,95 m3 , e uma área de 811,50 m², com 104 km de rede atendendo 72% do município, que inclui residências e comércios de Cacoal.

Com a construção do leito de secagem, no momento da limpeza, a água será canalizada para outros reservatórios e, posteriormente, voltará para a lagoa de origem para novamente ser tratada e devolvida para a natureza. O lodo retirado passará pelo processo de secagem para ser descartado adequadamente, podendo ser usado também na agricultura como adubo.

Será contratada uma empresa especializada para realizar a obra de construção do leito de secagem e terá um custo total de R$ 220 mil, oriundos de aplicações financeiras da obra de esgotamento da bacia C e é proveniente de recursos do Governo Federal por intermédio da Caixa Econômica Federal. A abertura da licitação será dia 10 de junho de 2020.