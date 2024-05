Colorado do Oeste se prepara para receber a trigésima-sexta edição da Expocol, organizada pela renomada Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (ASCOL).

O evento, que ocorrerá de 12 a 16 de junho, promete trazer não só grandes oportunidades de negócios e inovações para o setor agropecuário, mas também uma vasta programação de entretenimento para toda a família.

Para começar com estilo, o tradicional Baile da Rainha marca a abertura oficial da Expocol em 8 de junho. O evento contará com o sucesso nacional da dupla Jorge e Felipe, garantindo uma noite de música e diversão. Além disso, dez das mais belas jovens coloradenses competirão para representar a cidade na feira agropecuária.

Já a partir da tarde do dia 12 de junho, a Expocol terá sua largada oficial com uma emocionante cavalgada. Durante os cinco dias de evento, os visitantes poderão desfrutar do prestigiado concurso leiteiro, do julgamento de gado leiteiro e do shopping de reprodutores, que contará com 120 animais avaliados pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ).

Além disso, o estande do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) de Colorado do Oeste estará presente, oferecendo informações e atividades educativas sobre o setor agropecuário.

A programação artística da feira ainda está sendo definida, mas a ASCOL garante que serão grandes atrações para o público.

O Extra de Rondônia estará presente para trazer a cobertura total da Expocol. A partir de hoje, uma série de matérias será lançada, destacando os preparativos finais e acompanhando de perto todos os acontecimentos durante o evento.

Com o compromisso de sempre superar o sucesso das edições anteriores, a organização da Expocol está empenhada em proporcionar uma experiência memorável para todos os participantes e visitantes. A 36ª edição promete ser um marco na história da feira agropecuária de Colorado do Oeste.