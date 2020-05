Conforme narra boletim de ocorrência, na manhã desta sexta-feira, 29, P.Z., de 30 anos, procurou a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e contou que foi vítima de estelionato, em Vilhena.

A vítima relatou que é gerente de uma chácara e que no último dia 14, recebeu ligação telefônica em que uma pessoa disse que representava uma determinada empresa de telefonia, oferecendo serviço de propaganda em lista telefônica para divulgar atividade comercial.

Contudo, a pessoa garantiu que nada seria cobrado, sendo necessário apenas assinar o contrato de prestação de serviço, sendo relativo ao mesmo contrato quando a empresa adquiriu a linha telefônica.

Entretanto, nesta manhã de sexta-feira, 29, a vítima relata que recebeu ligação do mesmo número que havia entrado em contato com ela, dizendo que a mesma seria alvo de protesto pelo não pagamento do valor de R$ 300,00 da primeira parcela do contrato assinado de prestação se serviço de publicidade via lista telefônica.

Todavia, a vítima não reconheceu a dívida e, com isso, o golpista propôs o cancelamento do contrato diante do pagamento de R$ 1.600,00.

A vítima ainda ressalta que fez pesquisa na internet e descobriu que esse tipo de golpe já foi aplicado em outras empresas de Vilhena.

Diante do fato, a vítima procurou a delegacia para registrar a ocorrência.