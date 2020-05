O Ministério da Economia destacou, em nota divulgada nesta sexta-feira (29) que o PIB (Produto Interno Bruto), negativo em 1,5% no primeiro trimestre de 2020 sobre o último trimestre de 2019, “embora esperado, coloca fim à recuperação econômica em curso” no País.

O documento cita que o resultado, na margem, veio em linha do esperado pela mediana do mercado apontada pelo Projeções Broadcast.

Para o ministério, os impactos da pandemia de covid-19 reverteram bons indicadores de emprego, arrecadação e atividade no País, com a paralisação das atividades a partir da segunda quinzena de março, último mês do trimestre.

O Ministério da Economia destacou, em nota divulgada nesta sexta-feira (29) que o PIB (Produto Interno Bruto), negativo em 1,5% no primeiro trimestre de 2020 sobre o último trimestre de 2019, “embora esperado, coloca fim à recuperação econômica em curso” no País. O documento cita que o resultado, na margem, veio em linha do esperado pela mediana do mercado apontada pelo Projeções Broadcast.

Para o ministério, os impactos da pandemia de covid-19 reverteram bons indicadores de emprego, arrecadação e atividade no País, com a paralisação das atividades a partir da segunda quinzena de março, último mês do trimestre.