O mercado de ovos teve mais uma semana de queda nos preços. A caixa com trinta dúzias do produto ficou cotada em R$85,50 nas granjas paulista. No atacado, a caixa do produto está sendo negociada em R$90,00. Comparando com a semana passada, as cotações recuaram 7,6% nas granjas e 7,2% no atacado.

Entretanto, na comparação anual, os preços na granja e no atacado estão 46,2% e 42,9% maiores, nesta sequência. Mesmo com o início do mês, não é esperada grande reação nos preços, devido a sobreoferta do mercado.