L.C.G.D., de 39 anos e D.R.V., de 28, foram detidos pela Polícia Militar (PM), em Chupinguaia, com a dupla foi encontrada certa quantia de entorpecente.

Conforme Boletim de Ocorrência (BO), uma guarnição fazia renda de rotina pela Rua Governador Jorge Teixeira, quando os militares avistaram dois homens numa moto em atitude suspeita.

Com isso, foi feito acompanhamento e os policiais notaram que o carona pegou algo da cintura e colocou no bolso da jaqueta. Os suspeitos foram abordados na Avenida 27, e com L., foi encontrado uma porção de substancia aparentando ser maconha, qual que L., disse ter comprado na cidade de Espigão do Oeste.

Além da droga, os suspeitos portavam R$ 767,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, a dupla foi levada para o Quartel da PM, onde foi feito o BO e posteriormente encaminhados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.