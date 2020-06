Vilhena registrou 1 novo caso confirmado de covid-19 de vilhenense nesta terça-feira, 2 de junho. Além disso, foram identificados 26 novos casos suspeitos.

Por outro lado, a cidade recebeu 13 resultados negativos e registrou 9 pacientes como já recuperados.

Dessa forma, Vilhena registra, até as 20h de hoje: 59 casos confirmados de vilhenenses, 2 positivados moradores de outros estados, 67 casos suspeitos e 419 descartados.

Há atualmente 21 casos ativos de moradores de Vilhena e mais dois de outros estados. Estes são os pacientes que podem transmitir a doença, visto que 38 já estão recuperados.

O novo caso positivo de Vilhena é do sexo masculino, tem 52 anos e mora no bairro Moisés de Freitas. Foram registrados ainda 26 novos casos suspeitos na cidade, sendo 13 do sexo feminino com 19, 19, 27, 28, 31, 31, 34, 34, 38, 42, 45, 48 e 51 anos, bem como 13 do sexo masculino com 5, 21, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 36, 49, 51, 53 e 58 anos.

Por outro lado a cidade recebeu 13 resultados de exames negativos, sendo 7 do sexo feminino com 23, 25, 34, 38, 41, 44 e 49 anos, bem como 6 do sexo masculino com 19, 25, 26, 32, 37 e 37 anos.

Além disso, foram considerados recuperados da covid-19 sete pacientes, sendo três do sexo feminino com 23 anos (Alto Alegre), 36 anos (Barão do Melgaço II) e 39 anos (Cristo Rei), bem como quatro do sexo masculino com 32 anos (Jardim das Oliveiras), 33 anos (Cohab), 41 anos (Centro) e 58 anos (Barão do Melgaço 2). Foram também considerados recuperados os dois casos que estavam em sigilo médico.

Estão internados cinco pacientes do sexo masculino em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19. Três deles estão confirmados para covid-19: um de 40 anos com necessidade de respirador e outro de 52 anos também com necessidade de respirador. O outro positivado tem 65 anos e está na enfermaria comum de isolamento.

Há ainda dois casos suspeitos com 33 e 50 anos também na enfermaria comum de isolamento. Todos os demais casos suspeitos e confirmados estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois não apresentam sintomas ou têm apenas sintomas leves.

COMITÊ ANALISA MEDIDAS

O Comitê Gestor Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus em Vilhena se reuniu na tarde desta terça-feira por meio de videoconferência para deliberar sobre as medidas que poderão ser necessárias nos próximos dias tendo em vista a escalada nos casos na cidade.

Mais fiscalização, ações mais importantes para exigir uso de máscaras e higienização por todos, soluções para contratação de mais servidores para a Saúde e detalhes sobre a testagem dos casos de covid-19 foram debatidos.

NÚMEROS DE INFECTADOS DEVEM AUMENTAR

É consenso entre os membros que, com o aumento do número de testes, a quantidade total de casos identificados na cidade deverá aumentar consideravelmente nos próximos dias. Por isso, os pedidos de cuidado à população, para que evitem aglomerações, festas particulares e contato físico, é intensificado pelo Comitê.

Os gráficos e tabelas de apoio que normalmente acompanham o boletim serão publicadas na manhã desta quarta-feira, 3, em novo formato.

Todos os vilhenenses que apresentarem sintomas de gripe devem ligar para os números: 3321-4338 (das 7h às 13h e das 15h às 17h) ou 98442-1163. Denúncias de descumprimento de normas de Saúde podem ser feitas pelos números: 190 (24h) ou 3322-1936 (7h às 17h30).

O painel da covid-19 do Governo Federal para o Estado revelou que Rondônia tem 5.477 casos confirmados e 172 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 555 mil, com 31,2 mil mortes. No mundo são 6,4 milhões de casos confirmados e 382 mil mortes.

Acompanhe o site e a página da Prefeitura de Vilhena no Facebook para ter acesso a informações corretas sobre a pandemia em Vilhena. www.vilhena.ro.gov.br

Número de Casos de Coronavírus (covid-19) em Vilhena

Confirmados: 59 vilhenenses e 2 de outros Estados

Suspeitos: 67

Internados: 5 (3 confirmados e 2 suspeitos)

Descartados: 419

Recuperados: 38