Na próxima quarta-feira 03 de junho, o potencial, os desafios e as oportunidades do agronegócio brasileiro são o foco de um seminário online realizado pelo Sebrae, com o apoio da Unesc, por meio dos cursos de administração, contábeis, engenharia ambiental e de produção.

Com início às 19h30, o webinar terá a participação do CEO da John Deere do Brasil, Paulo Renato Hermann, que trará à luz as perspectivas e expectativas da atuação do agronegócio brasileiro no cenário econômico mundial.

O seminário online conta ainda com a participação do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (Faperon) Hélio Dias, do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero) Marcelo Thomé e do secretário de Estado da Agricultura Evandro Padovani.