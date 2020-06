Um homem identificado por Jéferson Brito da Silva, de 40 anos, morreu afogado no final da tarde desta quinta-feira, 4, na linha 9 – rumo Colorado, área rural de Cabixi.

De acordo com as primeiras informações, a vítima estava fazendo manutenção num poço de aproximadamente 15 metros, no meio ele colocou um motor a gasolina para bombear a água e foi para fundo, com isso, a combustão do motor, ou seja, a fumaça fez com que o oxigênio queimasse rápido, e ele acabou desmaiando, morrendo afogado.

Vizinhos retiraram a vítima do poço e tentaram reanima-lo, mas sem sucesso.

Jeferson fazia manutenção no poço de sua propriedade. Jeferson era pai de Wilkler Brenner, de 15 anos, que foi encontrado morto no dia 23 de dezembro de 2017 – numa represa no Instituto Federal de Rondônia (IFRO), onde estudava, em Colorado do Oeste. Relembre (AQUI).