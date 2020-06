O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), iniciou na manhã de sexta-feira 05, a entrega oficial de mais de 200 equipamentos agrícolas para as secretarias municipais de agricultura dos 52 municípios do Estado.

Os equipamentos foram adquiridos através de recursos do Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia (Fundo Proleite), e serão utilizados para o fortalecimento das ações voltadas para a pecuária leiteira da agricultura familiar em Rondônia.

As entregas dos equipamentos vão acontecer durante toda a semana. Os municípios do Cone Sul do Estado, Colorado, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara, Chupinguaia, Vilhena e Pimenteiras, receberam, na sexta-feira 05, sete carretas agrícolas, sete distribuidores de calcário e 12 pás agrícolas traseiras.

Na segunda-feira 08, os municípios dos Territórios do Rio Machado e Zona da Mata também serão contemplados com os equipamentos. Já na terça-feira 09, será a vez do Território do Vale do Guaporé.

Na quarta-feira 10, 21 cidades do Território Central e do Território Vale do Jamari receberão 21 carretas agrícolas, 21 distribuidores de calcário e mais 41 pás agrícolas traseiras. A última entrega ocorre no dia 12, no Território Madeira-Mamoré que inclui os municípios de Porto Velho, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Nova Mamoré e Guajará-Mirim.

“Essa é mais uma ação de entrega do governo de Rondônia para fortalecer ainda mais a pecuária leiteira do Estado. Mais de 200 equipamentos agrícolas serão entregues às secretarias de agricultura municipais para ajudar os produtores de leite dos 52 municípios”, disse o secretário da Seagri, Evandro Padovani.

Todas as solenidades de entregas irão respeitar e adotar todas as medidas necessárias em cumprimento ao decreto governamental, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), sendo restrita a participação das autoridades representantes. O governo de Rondônia se mantêm firme na busca conjunta de soluções para questões do setor do agronegócio do leite. Através do Fundo Proleite, várias ações estão sendo executadas para fortalecer o setor.