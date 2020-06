Em 2019 a produção brasileira de ovos de galinha foi de 3,83 bilhões de dúzias em 2019, representando aumento de 6,3% em relação ao ano anterior e um recorde desde 1987.

Por sua acessibilidade, preço e facilidade o alimento sempre aparece na mesa do brasileiro e é considerado rico em proteína e antioxidantes. Uma formulação que vem ganhando espaço são os ovos desidratados ou em pó. A fórmula foi inventada pelo químico norte-americano William A. Mitchell, e foi usada durante os períodos de racionamento civil na II Guerra Mundial.

Entre as vantagens está o peso reduzido, durabilidade estendida, facilidade de transporte e manuseio e o fato de não precisar de refrigeração para o seu armazenamento.Outro benefício do produto é não colocar em risco o preparo de outras receitas, em função de um componente impróprio para consumo – o que pode acontecer com o ovo in-natura.

Segundo Camila Cuencas, Gestora de Operações Industriais da Katayama Alimentos, uma das maiores indústrias avícolas do país, o ovo em pó pode ser utilizado como substituto do ovo in natura tranquilamente. “A diferença é que no ovo em pó, a água que estava presente no ovo com casca é extraída. Logo, para utilizá-lo novamente, é preciso acrescentar a água nas quantidades equivalentes. Pode ser utilizado para os mesmos pratos e receitas que utilizam o ovo in natura”, explica.

PRODUÇÃO

O ovo integral pasteurizado desidratado é obtido através da quebra de ovos frescos, que depois são filtrados, resfriados, pasteurizados para inativar as Salmonellas e desidratados. Todo o processo é automático, para coibir qualquer contaminação. O prazo de validade do ovo em pó é de um ano, a partir da data de fechamento das embalagens.

Segundo a Associação Paulista de Avicultura, o valor nutricional do ovo em pó é equivalente ao do produto “in natura” e que sua utilização, além de segura, é lucrativa para o empresário do setor alimentício, pois com um quilo de ovo em pó, é possível preparar 80 porções de ovo mexido ou frito, de 51 gramas cada.