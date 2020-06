Após a chuva que caiu na noite deste sábado, 13, na região de Vilhena, um trecho da Avenida 1º de Maio com a Rua Jamari, no Bairro São José, via que tem muito tráfego de veículos por dar acesso ao setor chacareiro, virou atoleiro.

Vários carros e até o caminhão dos bombeiros ficaram atolados, tendo que ter ajuda de populares para retirá-los.

Contudo, de acordo com moradores próximos ao local, havia uma ordem judicial para que a prefeitura fechasse um dos bueiros. Com isso, durante a semana as máquinas foram ao local e fizeram o trabalho, mas deixaram todos os bueiros tapados.

Todavia, devido a forte correnteza das águas, e não tendo para onde escoar, os bueiros não aguentaram e estouraram fazendo o maior lamaçal.

Moradores ainda relatam que o local está propício a acidentes graves, a terra está cedendo, quem costuma passar por aquela via tenha muito cuidado.

>>>>Veja Vídeos:

