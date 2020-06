O presidente Jair Bolsonaro anunciou, nesta quinta-feira (25), Carlos Alberto Decotelli como novo ministro da Educação. Uma edição extra do Diário Oficial da União desta tarde confirmou a nomeação.

Decotelli substitui Abraham Weintraub, que deixou o comando da pasta na última quinta-feira (18) e assumiu função no Banco Mundial.

O anúncio foi feito pelo próprio presidente da República no perfil dele no Facebook. “Informo a nomeação do Professor Carlos Alberto Decotelli da Silva para o cargo de Ministro da Educação”, disse Bolsonaro.

Em seguida, destacou que “Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela UERJ, Mestre pela FGV, Doutor pela Universidade de Rosário, Argentina e Pós-Doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha”.

Terceiro ministro

Decotelli é o terceiro ministro da Educação do governo Jair Bolsonaro. Antes dele, passaram pelo cargo o professor e filósofo Ricardo Vélez Rodriguez, que foi o primeiro a ocupar o posto entre janeiro e abril de 2019, e o economista Abraham Weintraub, que deixou o MEC na semana passada.

Weintraub deixou o comando do ministério, na última quinta-feira (18), depois de colecionar polêmicas. Entre elas, ao participar de uma manifestação em Brasília, o ex-ministro atacou novamente o STF (Supremo Tribunal Federal).

Foi uma repetição de uma ofensa que fez durante a reunião ministerial de 22 de abril. Na ocasião, disse que, por ele, “botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF”. Weintraub assumiu uma nova função no Banco Mundial, com salário de R$ 115 mil por mês.