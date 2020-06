A Prefeitura de Corumbiara está com processo seletivo aberto para contratação temporária de um médico e dois enfermeiros.

Os interessados devem realizar a inscrição através do endereço eletrônico: comissaoprocessoseletivo2020@corumbiara.ro.gov.br das 07h do dia 06 de julho até as 23h59 do dia 08 de julho. Confira o comunicado oficial.