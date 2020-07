O mercado do boi gordo está sólido e sem espaço para recuo nos preços. Em favor desse cenário, além da pouca oferta de boiadas, temos a expectativa de aquecimento nas vendas de carne bovina no varejo por causa da flexibilização da quarentena em determinadas regiões e da sazonalidade de aumento no consumo com a virada do mês.

Esses foram os vetores das altas no fechamento do mercado na última terça-feira (30/6). No Sul do Tocantins, as escalas de abate estão entre 2 e 3 dias, o que contribuiu para os preços maiores negociados pela arroba do boi gordo.

A arroba do bovino terminado ficou cotada em R$205,00, bruta e a prazo, R$204,50, livre de Senar e na mesma forma de pagamento, e em R$202,00, descontados os impostos ( Senar e Funrural ) e também a prazo. Alta de 1,5% ou R$3,00/@ na comparação feita dia a dia.

Em Cuiabá (MT), as programações de abate também estão curtas de modo que aqueceram as compras de gado gordo, refletindo em valorização de 1,0% ou R$2,00/@ frente ao fechamento do dia anterior. Nesse quadro, a arroba do boi gordo ficou cotada em R$197,00, bruto e a prazo, R$196,50, livre de Senar e a prazo, e em R$194,00, livre de Senar e Funrural e pagamento com 30 dias.