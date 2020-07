O fato foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, na madrugada desta quinta-feira, 9.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta da 01h40, o guariteiro da equipe bravo visualizou um homem que saiu do meio da plantação de milho, se aproximou da cerca de alambrado e jogou dois pacotes que estavam com pedaços de linhas para dentro do Centro de Ressocialização Cone Sul.

Todavia, um pacote caiu dentro do pátio da unidade, mais ou menos uns 8 metros longe da cela 15-B e outro pacote ficou enroscado na cerca serpentina.

Os pacotes foram recolhidos e ao abrirem foi constatado que havia seis pedaços de serras, dois isqueiros, dois celulares marca Samsung, três chips, um carregador de celular, três pacotes de fumo trevo e dois pedaços de um produto que parece ser Durepoxi.

Os policiais penais fizeram buscas pelas redondezas, mas nenhum suspeito foi localizado.