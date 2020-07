Na tarde desta segunda-feira, 13, a Secretaria Municipal de Saúde de Colorado do Oeste, divulgou o boletim epidemiológico, no qual confirmou que o município tem 59 casos, sendo que 14 estão ativos.

>>>Veja boletim:

Pimenteiras:

A Secretaria Municipal de Saúde de Pimenteiras do Oeste, confiou no boletim divulgado no começo da noite desta segunda-feira, 13, 78 casos da doença no município e 65 curados.

Confira: