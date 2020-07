Na segunda-feira, 13, a Polícia Militar (PM) de Colorado do Oeste, prendeu uma quadrilha especializada no golpe do cartão de crédito, também conhecido por golpe do motoboy.

A quadrilha aplicou diversos golpes em Vilhena, relembre (AQUI) e (AQUI), onde uma atendente ligava para uma pessoa e perguntava se havia feito compras em uma determinada loja fora do Estado, com a negativa da pessoa, começava o golpe, onde dizia que o cartão provavelmente havia sido clonado.

A quadrilha estava aplicando golpes na cidade de Colorado do Oeste, quando foram presos por policiais militares.

Foram apreendidos um carro Renault Logan, de cor preta, placa QUP-7279/Belo Horizonte – MG, um carro Chevrolet Onix Joy, de cor prata, placa QXL-8581-Belo Horizinte – MG, crachás, cartões de créditos, maquinas, calculadores, drogas, entre outros itens.

>>>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>>