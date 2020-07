Um homem de 84 anos, que ainda não teve o nome divulgado, caiu quando trafegava com uma moto na manhã desta segunda-feira, 20, na área rural de Pimenteiras do Oeste, e fraturou uma das pernas.

De acordo com as primeiras informações, o idoso conduzia uma moto Honda CG de cor vermelha pela linha 11, quando na esquina com a linha 10, perdeu o controle do veículo e caiu as margens da rodovia.

Na queda, sofreu fratura exposta em uma das penas, entre outros ferimentos. A vítima foi levada por uma ambulância ao hospital municipal João Cancio Fernandes Leite, onde recebeu o primeiro atendimento e logo após transferido para o Hospital Regional de Vilhena (HRV).