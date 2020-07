Um evento virtual assistido por milhões de pessoas. Trata-se do Congresso Anual das Testemunhas de Jeová, que em 2020 terá o tema: “Não Perca a Alegria!”.

Diferente dos anos anteriores, quando grandes reuniões como essa foram realizadas em estádios, ginásios e outros auditórios, o programa do congresso deste ano será postado no site jw.org (página oficial das Testemunhas de Jeová). Assim, pessoas do mundo todo poderão assistir — de suas próprias casas — aos discursos, entrevistas, vídeos e a um filme de duas partes, baseado em uma história da bíblia.

Roberto Guimarães, porta-voz das Testemunhas de Jeová, explica que “numa época em que muitos têm ficado tristes pela perda de pessoas queridas e ansiosos devido às dificuldades financeiras e incertezas quanto ao futuro, é possível desenvolver e demonstrar a alegria que pode durar para sempre”.

Dentre os pontos altos do evento, estarão discursos que demonstrarão como a verdadeira felicidade se torna possível quando indivíduos aplicam em suas vidas os princípios contidos na bíblia.

Haverá também conselhos bíblicos destinados às famílias, destacando o amor e a valorização do outro como aspectos essenciais para um convívio alegre. Além disso, “serão exibidos vídeos, retratando cenas da criação que dão provas convincentes de que Deus quer que sejamos muito felizes”, declarou Roberto Guimarães.

O início dos posts se deu em 11 de julho. A cada semana, serão divulgadas no site as diversas sessões do congresso. Para assistir, acesse o link: https://www.jw.org/pt/biblioteca/videos/#pt/categories/2020Convention