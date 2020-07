O funcionário público J.A.R.V., 60 anos, procurou a delegacia após sofrer uma tentativa de golpe na tarde de quinta-feira 23, em Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrências (B.O), a vítima possui um financiamento na BV e havia recebido uma mensagem via WhatsApp de um suposto funcionário da empresa identificado por Heitor Meireles que ofereceu um desconto na parcela do financiamento.

Com isso, o golpista enviou um boleto bancário no valor de R$ 667,00, o que fez com que a vítima desconfiasse, já que as parcelas são de R$ 1.448,00. De imediato, J.A.R.V., entrou em contato com a empresa e descobriu que se tratava de um golpe.