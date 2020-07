Na noite de sexta-feira, 24, a Polícia Militar apreendeu mais 4 quilos de maconha e deteve suspeitos por tráfico em Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, uma guarnição do patrulhamento Tático Móvel (Patamo), fazia ronda de rotina pelo Bairro Cidade verde II, quando os militares avistaram um moto taxi com um passageiro, sendo que ele é conhecido pela polícia por ter envolvimento com tráfico de entorpecentes.

Com isso, foi realizado abordagem ao passageiro identificado como M.C.S., de 19 anos. M. carregava uma mochila de cor amarela, e ao proceder revista pessoal foi encontrado dentro da bolsa dois tabletes de substancia análoga a maconha, pesando 498 gramas, além de um aparelho celulares.

Indagado, M., confirmou que o produto era maconha e estava a mando de duas pessoas identificadas pelas iniciais A.A.S., de 24 anos e K.F.C., de 24 anos, e afirmou que havia acabado de pegar a droga na Rua 102-24 com uma pessoa identificada pelas iniciais S.R.C.C.S., de 35 anos.

Contudo, M., ainda contou que toda negociação era realizada através do aplicativo WhatsApp.

De posse das informações, foi pedido apoio a outras viaturas para incursão no endereço passado por M.

No endereço, os militares encontraram o portão aberto, porém, aparentemente não havia ninguém. Com isso, os policiais entraram no imóvel e foi localizado dentro do guarda-roupa vários tabletes de substancia aparentado ser maconha, peando 3.986 quilogramas.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), junto com a droga apreendida e apresentados ao delegado plantão.