A deputada Rosangela Donadon (PDT) emitiu nota de pesar na manhã deste sábado, 25, lamentando a morte do pioneiro vilhenense, Cristóvão Costa de Oliveira, de 82 anos, pai do vereador Adilson de Oliveira e avô de seu ex-assessor, Crysthofher Fares.

O pioneiro chegou a Vilhena em 1.984 e com trabalho contribuiu para o desenvolvimento do município. Ele deixa cinco filhos, nove netos e três bisnetos.

Leia a nota na íntegra:

Foi com muita tristeza que recebi a notícia do falecimento do pioneiro vilhenense, Cristóvão Costa de Oliveira que pai do amigo, vereador Adilson de Oliveira, e avô do meu ex-assessor Crysthofher Fares.

Aos familiares e amigos deixo os meus sinceros sentimentos e desejo que Deus, em sua divina misericórdia, possa consolar a todos neste momento de pesar.