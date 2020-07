O asfaltamento da avenida 1° de Maio está praticamente concluído.

Neste fim de semana, as máquinas realizaram a aplicação das camadas asfálticas até a rua Jamari, em Vilhena.

Agora, dentro dos próximos 15 dias, o meio-fio deve ser instalado na avenida que receberá as calçadas dentro de 60 dias.

Esperada há décadas, a benfeitoria garante trafegabilidade adequada, escoamento às águas da chuva e bem-estar a muitos dos pioneiros de Vilhena.

Conforme os engenheiros da Prefeitura de Vilhena, que fiscalizam e acompanham a execução da obra, o trabalho de construção dos meio-fios está adiantado e já contempla, em ambos os lados da via, boa parte da avenida. Este serviço deve ser concluído em toda a extensão já pavimentada nas duas próximas semanas.

Agora que a pavimentação foi aplicada sobre a terraplanagem, as equipes da empresa vencedora da licitação, Alto Rio, irão iniciar duas frentes de trabalho no Cristo Rei, aproveitando a estiagem para finalizar o nivelamento e compactação do solo para posterior aplicação das camadas asfálticas em todas as ruas e avenidas do bairro.

Então, os trabalhadores retornarão à avenida 1° de Maio para iniciar a construção das calçadas, que já serão instaladas com equipamentos de acessibilidade, como rampas para cadeirantes e piso podotátil.

Trecho com maior fluxo de veículos e movimentação devido à proximidade com o Centro, os 2,5 quilômetros contemplados da via concentram moradores que lidaram com poeira, buracos, lama e desconfortos por cerca de 40 anos, mas que agora já começam a construir suas próprias calçadas até o meio-fio recém colocado.

Tanto na avenida 1° de Maio como nos diversos trechos do bairro Cristo Rei, a previsão da empresa é que os serviços, que iniciaram ainda em 2019, tenham todas suas etapas concluídas neste ano.