Rondônia é um Estado que nasceu para o agro e está no alvo do Conecta Sebrae Agrolab Amazônia para apresentar suas boas práticas, inovações, liderança em diversos segmentos do agronegócio e políticas públicas de fomento da economia.

O evento está programado para ocorrer nos dias 22 a 24 de setembro, e em período de pandemia, a feira será virtual.

Rondônia está no ranking brasileiro dos maiores potenciais exportadores de carne bovina, tendo mais 14 milhões de cabeças declaradas no último levantamento. Alcançou o 3º lugar como maior produtor de café robustas do Brasil e é o maior produtor da região Norte, e tem intensificado o fomento da economia nos negócios rurais de diversas áreas.

O Governo de Rondônia tem apoiado a conquista dos grandes resultados do Agronegócio nos últimos anos. A realização da Rondônia Rural Show, em Ji-Paraná é o grande termômetro disso, uma vez que o evento movimenta milhões em negócios a cada edição, batendo recordes de público ano a ano.

O Secretário de Estado de Agricultura, Evandro Padovani, talvez o mais longevo no cargo em todo o país, empresta sua expertise e seu poder de relacionamento com o setor produtivo na mobilização do Conecta Sebrae Agrolab Amazônia, a grande feira virtual voltada ao agronegócio da Amazônia.

Convidado pelo Diretor Técnico do Sebrae em Rondônia, Samuel Almeida, que apresentou o projeto e detalhamento da estratégia do evento, Padovani se mostrou bastante favorável à realização do evento.

“Será uma ótima oportunidade para o setor produtivo, que tem realmente sido o grande diferencial de Rondônia e do país, discutirem temas de seus interesses. O Governador Marcos Rocha nos deu a missão de lutarmos pelo desenvolvimento do agronegócio e ampliar as oportunidades para o homem no campo e este evento será mais uma maneira de fazermos isto, a exemplo da Rondônia Rural Show que volta com toda força ano que vem”, disse Padovani.

De acordo com o diretor técnico do Sebrae em Rondônia e coordenador geral do evento, Samuel Almeida, o Conecta Sebrae Agrolab Amazônia será um espaço virtual para discussões de políticas públicas para a cadeia do agronegócio na Amazônia. As autoridades estão sendo convidadas para contribuir com fóruns estratégicos para avanços no setor.

Além disso, o evento, que é totalmente virtual, será um ambiente de negócios. A programação inclui exposição de produtos amazônicos, rodadas de negócios nacionais e internacionais; espaço agropecuário com leilões de gados e oportunidade para que divulgação de startups agro.

Haverá a discussão de temas como Inovação e Tecnologia, Investimentos e Infraestrutura, Empreendedorismo e Gestão, Inteligência de Mercado e Sustentabilidade. ‘‘O Conecta vai ajudar muito no desenvolvimento do Estado’’, avalia o superintendente da Sedi.

‘‘Será um grande evento para a Amazônia, e especialmente para Rondônia’’, afirma o secretário da Seagri.

PLATAFORMA

O Conecta Sebrae Agrolab Amazônia será uma plataforma on line, com inscrições gratuitas onde o participante assumirá um avatar ao se conectar no evento e poderá navegar pelos ambientes virtuais criados. Poderá assistir palestras, participar de rodadas de negócios, fazer networking, visitar stands virtuais e muito mais. Para fazer uma pré inscrição, basta acessar www.agrolabamazonia.com e receber conteúdos exclusivos do evento (programação, palestrantes e demais informações).