Na última terça-feira 21, em sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Estado, foi aprovado mais um projeto de lei de autoria do deputado Alex Silva (Republicanos).

O projeto visa “proteger mulheres em situação de violência, enquanto durarem as medidas de quarentena e restrições de atividades no contexto da pandemia do Covid-19, podendo se estender até dezembro deste ano”.

Alex Silva contou que o objetivo do projeto é criar um mecanismo emergencial para acolher as vítimas e tentar deter o crescimento da violência doméstica, que se deu ao isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus.

“A quarentena trouxe graves consequências para a vida das mulheres, pois se viram obrigadas a conviver com seus agressores por muito mais tempo, e sem nenhuma assistência”. Agora o projeto segue para ser sancionada pelo governador do Estado.