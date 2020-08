A oferta restrita de boiadas e a virada do mês deram força às cotações na última sexta-feira 31. Segundo levantamento da Scot Consultoria, nas praças pecuárias de São Paulo a cotação do boi comum subiu 0,9% na comparação dia a dia, ou R$2,00, e ficou cotada em R$225,00/arroba, considerando o preço bruto, à vista, R$224,50/arroba, com desconto do Senar, e R$221,50/arroba com desconto do Funrural e Senar.

Os negócios com machos com menos de quatro dentes chegam a R$230,00/arroba, bruto e à vista. Vale destacar que a depender do volume negociado, o boi comum chega aos patamares do boi China, embora sejam poucos os negócios nesse nível.