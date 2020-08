Vilhena registrou um novo óbito de morador de fora com covid-19 e quatro novos casos confirmados de vilhenenses com covid-19, sendo um por teste rápido e três por vínculo epidemiológico.

Dessa forma, Vilhena registra até as 19h de hoje: 2.380 casos confirmados de vilhenenses, nove positivados moradores de outras cidades, 35 óbitos de vilhenenses, sete óbitos de moradores de fora e 191 casos suspeitos. Há atualmente no município 247 casos ativos de moradores de Vilhena, bem como 2.098 já recuperados e nove transferidos.

Os óbito registrado neste sábado é de paciente do sexo feminino com 85 anos moradora de Chupinguaia.

Há 15 pacientes internados em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19, sendo quatro na UTI, dos quais três com necessidade de respirador, sendo três do sexo masculino com 47, 57 e 85 anos e um na UTI sem necessidade de respirador do sexo masculino com 78 anos.

Outros 11 pacientes estão internados na Enfermaria da Central, sendo cinco do sexo masculino com 44, 52, 57, 69 e 71 anos e seis do sexo feminino com 44, 55, 55, 56, 67 e 79 anos. Dos internados, todos têm resultado positivo para covid-19. A taxa de ocupação de leitos da Central de Atendimento à Covid-19 é de 41,6% (sendo 50% na UTI e 30% na Enfermaria).