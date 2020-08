Mais uma tentativa de assassinato foi esclarecida pela delegacia de homicídios na manhã desta sexta-feira, 28, em Vilhena.

Segundo o delegado titular Núbio Lopes de Oliveira, o crime ocorreu por volta das 21 horas do dia 1 de julho de 2020 – na fazenda Tenente Marques, há 63 quilômetros de Vilhena, sentido Juína.

Ocorre que no dia do crime o acusado identificado pelas iniciais J.N.S., conhecido por “Renan” estava na fazenda citada com outros companheiros, e após o término dos trabalhos no final do dia, foram para um bar nas proximidades da fazenda, sendo que ao chegar no estabelecimento, o acusado encontrou um homem que teria tido um caso com uma parente dele e teria a magoado, com isso, foi tirar satisfação e acabou discutindo com esse homem, mas a turma do deixo disso entrou no meio, segurou o acusado e saíram do local, mas ele não gostou e se desentendeu com a vítima que tinha o contratado para trabalhar na fazenda.

Contudo, assim que chegaram na fazenda, o acusado começou a arrumar confusão novamente e o dono da fazenda pediu ao contratante que intervisse para que o rapaz parasse, mas o acusado se apossou de uma faca e partiu para cima de seu contratante o esfaqueando, sendo contido e desarmado pelos companheiros de trabalho que o seguraram até a chegada da Polícia Militar que deu voz de prisão e o encaminhou para à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

A vítima foi levada para o pronto-socorro do Hospital Regional, onde passou por procedimentos médicos.

Após as investigações, o delegado encerrou o inquérito e indiciou o acusado por tentativa de homicídio, onde responde ao processo preso.