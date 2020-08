A tragédia familiar aconteceu neste domingo, 30, em uma residência localizada na Rua Del Rey, Bairro Nova Esperança, na zona Norte de Porto Velho (RO).

As informações obtidas pelo Rondoniaovivo são de que o avô, José Bento Rodrigues, de 56 anos, teria matado a neta identificada como Larissa Matias da Silva, de 13, estrangulada e depois tirou a própria vida.

De acordo com relatos da polícia, um vizinho teria visto o corpo da adolescente jogado nos fundos do quintal do imóvel e logo ligou para o pai dela que mora nas proximidades. O homem foi até a casa com outras testemunhas e encontrou a filha morta e o avô dela pendurado em uma corda na cozinha da residência.

Durante os trabalhos periciais, foi verificado que a calcinha da adolescente estava toda enrolada nas laterais, levando a polícia acreditar que a vítima tenha se vestido às pressas e tentou correr para os fundos da casa.

Exames mais detalhados realizados no Instituto Médico Legal (IML) irão apontar se a adolescente foi violentada sexualmente. A princípio ela teria sido assassinada por estrangulamento.