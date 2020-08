Fernando Diego Dias de Oliveira, de 30 anos, que tinha como profissão operador de máquinas, foi assassinado com vários tiros, principalmente na cabeça na noite de sábado, 29, em Cerejeiras. Relembre (AQUI).

De acordo com o boletim de ocorrência, por determinação da Central de Operações da Polícia Militar (PM), uma guarnição foi enviada para a Rua Colômbia, esquina com a Rua Ceará, onde teria ocorrido disparos de arma de fogo e havia um corpo caído na via.

Assim que os militares chegaram ao local, o Corpo de Bombeiros, já havia constatado que a vítima estava morta, tratando-se de um crime de assassinato.

No local a polícia apurou com populares, no qual ouviram vários disparos na Rua Colômbia uma quadra acima de onde o corpo foi localizado, sendo que testemunhas relataram que quem cometeu o crime estava num veículo VW Voyage de cor branca.

Contudo, após os disparos o automóvel seguiu pela rua por mais uma quadra, onde pararam e jogaram o corpo da vítima para fora do veículo. Os ocupantes saíram do carro e trocaram de posição, no qual havia pelo menos três pessoas.

Entretanto, após desfazerem do cadáver o veículo saiu em alta velocidade tomando rumo ignorado. Segundo a esposa da vítima, Fernando havia trocado seu carro Voyage por uma Pajero e posteriormente trocado a Pajero por um Ford Fusion, sendo que o dono da Pajero esteve na manhã de sábado, 29, na casa da vítima para desfazer o negócio, ou seja, devolver o Voyage.

Porém, a vítima não estava em casa e somente na parte da tarde Fernando teria falado via aplicativo com o suposto autor do crime, que foi até a casa de Fernando acompanhado de mais dois homens.

Todavia, a vítima teria entregue o veículo Fusion para o suposto autor do crime. Contudo, Fernando teria perdido a chave do carro, e com isso, um guincho foi chamado para transportar o veículo para cidade de Vilhena.

Ainda segundo o boletim, o motorista do guincho estava se deslocando para Vilhena, porém, o suposto autor do crime disse que iria lhe acompanhar na estrada para passar a localização onde deixaria o veículo. Todavia, a esposa do suspeito ligou para o motorista do guincho e mandou que ele voltasse para casa de Fernando e deixasse o carro no local, pois seu marido teria tido uma desavença com Fernando.

A polícia apurou ainda que após o guincho sair de residência, Fernando saiu dirigindo o veículo Voyage em companhia do dono da Pajero, que havia entrado em acordo e iria pegar o Fusion como forma de pagamento.

Porém, logo após o guincho retornou à casa de Fernando e deixou o Fusion e falou que quem teria lhe contratado ligou para ele e mandou que deixasse o veículo onde teria pego.

A esposa de Fernando declarou que não sabia dos negócios de seu marido, porém, tem ciência de conversas no celular da vítima com o suposto autor do homicídio.

Segundo a perícia, Fernando foi assassinado com vários disparados de arma de fogo, sendo: na região da cabeça, pescoço, boca, queixo e ombro lado direito, dando a entender que a vítima possivelmente estava na direção do veículo e que quem estava no lado do carona teria efetuado os disparos.

No local do crime, junto ao corpo havia um aparelho celular e uma arma tipo pistola de Airsoft, ou seja, um simulacro.

Após os trabalhos da Policia Técnico Cientifica (Politec) o corpo foi liberado para funerária Bom Jesus fazer a remoção. Informação ainda dá conta que o corpo de Fernando será velado e sepultado em Vilhena.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde a Polícia Civil segue investigando o crime.