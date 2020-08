Um morador do Assentamento Nova Vanessa em Corumbiara ficou revoltado ao ver que a prefeitura atendeu pedido de um vereador para beneficiar apenas um chacareiro, em Corumbiara.

De acordo com o denunciante que pediu para não ser identificado, pois tem medo de represália, contou que mora no Assentamento Nova Vanessa, onde há dezenas de famílias, e na estrada para chegar à comunidade, numa baixada, na época das chuvas passam muitas dificuldades, pois precisa ser colocado pelo menos dois tudo armco para escoar as águas que cobrem a pista e se torna um grande alagado, com isso, impossibilitando a passagem tanto de veículos quando de pedestre, deixando os agricultores da região isolados.

Todavia, a reclamação do sitiante é que o vereador “Caverinha” e o prefeito havia feito compromisso de campanha com um chacareiro próximo ao parque de exposição, e na semana passada foi colocado um tubo armco para também resolver problema de alagamento.

Contudo, o agricultor indignado, ressalta que já pediu por diversas vezes que a prefeitura resolvesse o problema, pois dezenas de famílias passam por dificuldades na época das águas e até o momento o prefeito nada fez pela comunidade do Assentamento Nova Vanessa.

O Extra de Rondônia deixa espaço aberto caso o vereador citado ou o prefeito queiram se pronunciarem sobre o assunto.