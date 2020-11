A Justiça Estadual em conjunto com a leiloeira oficial Deonizia Kiratch, realizam leilão eletrônico no dia 20 de novembro de 2020, pelo site. Serão leiloados imóveis rurais e urbanos localizados em Cerejeiras, motocicletas e outros bens.

Nos imóveis rurais será levado a leilão, área com 9.587ha, com diversas benfeitorias, denominada Fazenda Reunidas Rio Azul, localizada no Setor Santa Rosa, do Projeto Fundiário Corumbiara em Cerejeiras, avaliada em pouco mais de R$ 49,8 milhões poderá ser arrematada por pouco mais de R$ 29,8 milhões.

Interessados podem obter informações mais detalhadas pelo site ou então pelo telefone 0800-707-9272.