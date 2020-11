A candidata a prefeita Rosani Donadon (PSC), animada com o crescimento de sua campanha, se mostrou otimista quanto às eleições municipais deste domingo, 15, quando os eleitores irão escolher seus representantes do Executivo e Legislativo para os próximos quatro anos em Vilhena.

A candidata do PSC se mostrou confiante na vitória nas urnas. “Na realidade, é a vitória do povo vilhenenses, a vitória do cidadão de bem, que realmente quer o melhor para o nosso município. Sentimos dos moradores a vontade de mudança administrativa. O clamor popular será respeitado”, ressaltou.

Rosani agradeceu a receptividade dos moradores de diversos bairros do município que a receberam com empolgação. “Temos certeza que nossa mensagem pela construção de uma nova Vilhena tocou o coração dos vilhenenses e isso será confirmado após a apuração dos votos nas urnas”, observa.

Sobre suas metas de trabalho, Rosani foca no fortalecimento dos setores de Saúde, Educação e Infraestrutura.

“Foi muito bom poder conversar com a comunidade sobre nossos projetos para melhorar a qualidade de vida em Vilhena, com mais investimentos na saúde pública, na Educação, infraestrutura e outras áreas importantes da administração pública, correndo atrás da implantação de indústrias para gerar emprego e renda. E, principalmente, usaremos de todas as medidas administrativas para reduzir o aumento abusivo do IPTU, jamais vou privatizar o cemitério e vamos fazer muito asfalto com recursos estaduais e federais, o leite de soja voltará a ser distribuído e o leite de vaca terá meta ampliada, aprovaremos o PCCS dos servidores”, enfatizou.

Rosani destacou o trabalho dos candidatos a vereador, simpatizantes e apoiadores, e de todas as lideranças que estão unidas neste projeto de melhorar Vilhena, como os deputados Rosangela Donadon, Cirone Deiró (estaduais) e Lúcio Mosquini (federal), além do senador Marcos Rogério.

Também teceu elogios à candidata a vice-prefeita Márcia Deiró, que juntas percorreram os quatro cantos do município. “Além de uma amiga, Márcia agora tornou-se uma irmã, que estará conosco lado a lado administrando os rumos do nosso município de Vilhena”, agradece.

Em tempo, Rosani convidou os vilhenenses para participar da “carreata da vitória” que ocorrerá neste sábado, 14, com início às 15h, tendo como ponto de concentração a avenida Paraná, em frente à Cohabinha.