Acidente envolvendo um carro Fiat Strada e uma moto Biz, aconteceu na manhã desta quinta-feira, 26, no cruzamento da Rua Modesto Batista com a Rua Antônio Pereira dos Santos, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Conforme informações de testemunhas, o motorista da picape seguia pela Rua Modesta Batista, sentido Porto Velho, quando no cruzamento com a Rua Antônio Pereira, colidiu com o motociclista que trafegava sentido Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral).

No choque, o motoqueiro sofreu suspeita de fratura na clavícula, entre outros ferimentos.

O Corpo de Bombeiros levou a vítima ao pronto-socorro do Hospital Regional.

A Polícia Militar de Trânsito (P-trân) isolou o local e registrou a ocorrência.