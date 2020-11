A execução dos primeiros preparativos para a realização da 9ª Rondônia Rural Show já começaram. O evento está confirmado para ocorrer de 25 a 29 de maio de 2021, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná.

À frente dos trabalhos estão equipes técnicas da residência local do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) promovendo a limpeza geral das áreas aonde deverão ser instalados os principais estandes.

O serviço de limpeza iniciou pelo espaço destinado à implantação da sede do Governo de Rondônia. Durante o período da feira do agronegócio a administração estadual e o parlamento estadual transferem os despachos para Ji-Paraná, conforme estabelecido em Lei.

A limpeza segue o cronograma já definido pelo DER local. Após estes cuidados, as máquinas serão direcionadas para a recuperação e reestruturação das vias internas e externas do parque, bem como a melhoria e organização dos dois estacionamentos.

“Os preparativos iniciados o quanto antes geram mais tranquilidade para a realização de um grande evento estruturado. Com isso, o Governo de Rondônia demonstra o compromisso com o crescimento do agronegócio favorecendo a admissão de novos expositores e investidores no segmento”, disse o secretário regional, Everton Esteves, em vistoria ao Centro Tecnológico.

De acordo com o residente do DER local, Klayson Furtado, tudo começa pela limpeza para um resultado satisfatório. “A feira é uma vitrine de Rondônia para o mundo. Nossa parte é fazer o melhor para receber expositores e visitantes com conforto e comodidade”, ponderou, certificando a qualidade dos serviços feitos com maquinário do órgão.

A decisão de retomar a edição em 2021 foi concebida pela Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), que coordena o evento desde a implantação. Na semana passada, o secretário de Agricultura, Evandro Padovani, reuniu a equipe técnica e os representantes das empresas expositoras da feira no Centro Tecnológico.

Na pauta foram discutidos e alinhados os procedimentos para a realização da maior feira do agronegócio do Norte brasileiro, que foi acrescida em um dia a mais em relação aos anos anteriores. Dentre as questões abordadas, os cuidados sanitários no enfrentamento à pandemia de coronavírus foram bastante evidenciados.