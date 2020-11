Eleito prefeito com 1.293 votos no município de Parecis, na região da zona da mata rondoniense, Marcondes de Carvalho (PSB) concedeu entrevista ao Extra de Rondônia onde fala, de forma breve, do pleito eleitoral e de suas perspectivas de trabalho a partir de janeiro de 2021, na administração desse município.

Nas eleições, ele derrotou os Drª Gecilene (PDT), que obteve 928 votos e Lutero Paraíso (DEM), que conquistou 394 votos sufrágios nas urnas.

Na entrevista, Marcondes afirma que terá uma convivência harmônica com o Legislativo, que não fez barganha de cargos com nenhum político e que, agora, trabalhará para todos.

Ele enviou ao site essa fotografia no último sábado, 28, e explicou que fraturou o braço após bater num cachorro e cair da moto numa linha na área rural.

>>> Veja a entrevista abaixo:

EXTRA: Faça uma análise de sua campanha eleitoral. Qual é a maior dificuldade (se teve) que encontrou na campanha?

MARCONDES: Participar de um pleito eleitoral em um período de pandemia.

EXTRA: Porque o senhor acredita que a população lhe concedeu a vitória nas urnas?

MARCONDES: Pela experiência de uma trajetória política com trabalhos prestado ao município, e confiança na capacidade para realizar uma boa administração pública, contribuindo para o desenvolvimento do município de Parecis.

EXTRA: Além da nomeação do seu secretariado, qual será o primeiro ato após a cerimônia de posse que ocorrerá em 1º de janeiro de 2021?

MARCONDES: Em parceria com a Câmara de Vereadores, alocar recursos, através de emendas parlamentar dos deputados estaduais, bancada Federal, e gestão política junto ao Governo do Estado e Governo Federal.

EXTRA: Aliás, já decidiu quais nomes irão compor seu primeiro escalão na prefeitura?

MARCONDES: Ainda não está definido, mas é importante ressaltar que não fiz barganha de cargos com nenhum partido político, motivo o qual me deixa confortável para selecionar um equipe que venha atender as expectativas da população, e que unidos possamos colocar em prática o nosso plano de governo, com intuito do desenvolvimento desse município.

EXTRA: Qual será o papel do seu vice-prefeito nas demandas do município?

MARCONDES: Atuante, exercendo o cargo com participação e comprometimento, tendo como principal objetivo contribuir para atender as demandas dos nossos munícipes.

EXTRA: Como será seu relacionamento com o Legislativo?

MARCONDES: Harmônico e produtivo; já exerci o cargo de vereador e presidente do Poder Legislativo, o qual tem o seu principal objetivo legislar e fiscalizar, porém também está incumbido a contribuir com o desenvolvimento do município.

Não tenho dúvida que na nossa gestão os poderes serão autônomos, mas ao mesmo tempo harmônicos entre si, contribuindo para atender as demandas dos nossos munícipes.

EXTRA: Qual são as primeiras ações que o senhor pretende executar para que o município recupere a imagem de próspero município em nível estadual?

MARCONDES: Resgatar a credibilidade do município de Parecis, com ações voltadas ao seu desenvolvimento econômico e social.

EXTRA: Qual é sua mensagem à população?

MARCONDES: Primeiramente agradeço a Deus que nos concedeu essa vitória, pois toda autoridade só é constituída com a permissão dele; agradeço a cada eleitor que mesmo em período de pandemia se deslocou de suas residências até às urnas depositando seus votos de confiança, os quais serão retribuídos com um grande trabalho.

Aproveito o momento oportuno e parabenizo os meus dois concorrentes que colocaram os seus nomes a ser apreciado pela população, contribuindo com o Estado democrático.

Os palanques foram desfeitos e iremos trabalhar para todos; estamos abertos ao diálogo, a uma administração participativa com a sociedade. Agradeço ao Extra de Rondônia pelo espaço cedido. Fiquem com Deus pois ele sim ele é melhor companhia.