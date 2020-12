Com presença marcante da população, Chupinguaia, na região sul de Rondônia, realizou no último domingo, 29, a espera disputa esportiva de veloterra.

O evento aconteceu na pista do Deorande e contou com apoio da prefeitura municipal.

As disputas aconteceram nas seguinte categorias: Bateria Mirim, Bateria Iiniciantes, Bateria Nacional, Bateria mx2 e Bateria mx3.

O evento, organizado pela equipe Motocross Chip “Sem Limites”, sob coordenação de Felipe Tom e Juninho, iniciou por volta das 9h30 e finalizou ÀS 17h30.

Os cinco primeiros colocados de cada bateria receberam troféus e dinheiro.

Presente ao avento, a prefeita Sheila Mosso parabenizou os organizadores e reafirmou seu compromisso com o esporte local. “Eventos desta natureza merecem o apoio das autoridades locais. Esperamos, em breve, a realização de outras disputas esportivas”, destacou.

A animação ficou por conta da JW Sonorização (Lojão), com apoio do Cézar, do auto posto Ribeiro e Brasdiesel, Elizer e Daniel Paraíso, e da vereadora eleita Maria do Guaporé.