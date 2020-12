Uma moradora da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia nesta quarta-feira, 2, para manifestar sua indignação com uma mulher que furtou flores de um canteiro em frente sua casa.

O furto ocorreu na noite de domingo, 29, por volta das 21h, e as câmeras de segurança do imóvel gravou a ação, que chegou de bicicleta arrancou as plantas e saiu tranquilamente.

A dona de casa ficou perplexa com a ação da mulher, pois teve todo um trabalho para preparar o canteiro e plantar as mudas, que por sinal comprou num viveiro da cidade, além do cuidado em regar diariamente e limpar o canteiro.